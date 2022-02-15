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Зеленский одной фразой о России спровоцировал панику на рынках
Шутка Зеленского о России спровоцировала панику на рынках - РИА Новости, 15.02.2022
Зеленский одной фразой о России спровоцировал панику на рынках
Шутка президента Украины Владимира Зеленского о дате "вторжения" России в республику вызвала панику на рынках. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Элейн Чень и РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:44
2022-02-15T18:20
политика
россия
украина
сша
сергей лавров
сергей нарышкин
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шутка президента Украины Владимира Зеленского о дате "вторжения" России в республику вызвала панику на рынках. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Элейн Чень и Лу Ван.Как отмечается в статье, накануне около двух часов дня в Нью-Йорке индекс S&amp;P 500 резко снизился на 1,2%, а нефть поднялась выше отметки в 95 долларов за баррель из-за шутки украинского лидера о "наступлении" Москвы на Киев 16 февраля.Позднее советнику руководителя офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось объяснять, что высказывание Зеленского нужно воспринимать как иронию. По его словам, правительство республики по-прежнему скептически относится к называемым в прессе конкретным "датам вторжения". Чиновники в Киеве неоднократно заявляли, что они считают полномасштабную войну крайне маловероятной.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "военного удара" по Украине. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html
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политика, россия, украина, сша, сергей лавров, сергей нарышкин, владимир зеленский
16:44 15.02.2022 (обновлено: 18:20 15.02.2022)
 
Шутка Зеленского о России спровоцировала панику на рынках

Bloomberg: шутка президента Украины Зеленского о России спровоцировала панику на рынках

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шутка президента Украины Владимира Зеленского о дате "вторжения" России в республику вызвала панику на рынках. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Элейн Чень и Лу Ван.
Как отмечается в статье, накануне около двух часов дня в Нью-Йорке индекс S&P 500 резко снизился на 1,2%, а нефть поднялась выше отметки в 95 долларов за баррель из-за шутки украинского лидера о "наступлении" Москвы на Киев 16 февраля.
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:46
"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет
Позднее советнику руководителя офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось объяснять, что высказывание Зеленского нужно воспринимать как иронию. По его словам, правительство республики по-прежнему скептически относится к называемым в прессе конкретным "датам вторжения". Чиновники в Киеве неоднократно заявляли, что они считают полномасштабную войну крайне маловероятной.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "военного удара" по Украине. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 18:30
Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым
 
ПолитикаРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровСергей НарышкинВладимир Зеленский
 
 
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