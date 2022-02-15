https://ria.ru/20220215/shutka-1772945461.html

Зеленский одной фразой о России спровоцировал панику на рынках

Шутка Зеленского о России спровоцировала панику на рынках - РИА Новости, 15.02.2022

Зеленский одной фразой о России спровоцировал панику на рынках

Шутка президента Украины Владимира Зеленского о дате "вторжения" России в республику вызвала панику на рынках. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Элейн Чень и РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:44

2022-02-15T16:44

2022-02-15T18:20

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шутка президента Украины Владимира Зеленского о дате "вторжения" России в республику вызвала панику на рынках. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Элейн Чень и Лу Ван.Как отмечается в статье, накануне около двух часов дня в Нью-Йорке индекс S&P 500 резко снизился на 1,2%, а нефть поднялась выше отметки в 95 долларов за баррель из-за шутки украинского лидера о "наступлении" Москвы на Киев 16 февраля.Позднее советнику руководителя офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось объяснять, что высказывание Зеленского нужно воспринимать как иронию. По его словам, правительство республики по-прежнему скептически относится к называемым в прессе конкретным "датам вторжения". Чиновники в Киеве неоднократно заявляли, что они считают полномасштабную войну крайне маловероятной.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "военного удара" по Украине. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

https://ria.ru/20220210/oshibka-1772143126.html

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политика, россия, украина, сша, сергей лавров, сергей нарышкин, владимир зеленский