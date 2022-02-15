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Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией" - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"
НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:58
2022-02-15T20:21
россия
нато
олаф шольц
украина
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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслирует немецкий телеканал N24."Цели России и российского президенты высказаны. Помимо вопросов конкретно вокруг Украины, речь идет в рамках общеевропейской повестки о вопросе отношений России и НАТО и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, о вопросах безопасности. И поэтому это была умная реакция со стороны НАТО – на многочисленные запросы… отвечать конкретно и делать (встречные) предложения. Это можно найти в ответах. Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее, тематизировать вопросы безопасности", - сказал Шольц, добавив, что это возвращение "к тому пути, которому мы хорошо следовали".
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россия, нато, олаф шольц, украина
19:58 15.02.2022 (обновлено: 20:21 15.02.2022)
 
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"

Канцлер Германии Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслирует немецкий телеканал N24.
"Цели России и российского президенты высказаны. Помимо вопросов конкретно вокруг Украины, речь идет в рамках общеевропейской повестки о вопросе отношений России и НАТО и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, о вопросах безопасности. И поэтому это была умная реакция со стороны НАТО – на многочисленные запросы… отвечать конкретно и делать (встречные) предложения. Это можно найти в ответах. Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее, тематизировать вопросы безопасности", - сказал Шольц, добавив, что это возвращение "к тому пути, которому мы хорошо следовали".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 18:29
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО расширяться не будет
 
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