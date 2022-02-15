https://ria.ru/20220215/sholts-1772996334.html

Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"

Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией" - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"

НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:58

2022-02-15T19:58

2022-02-15T20:21

россия

нато

олаф шольц

украина

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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслирует немецкий телеканал N24."Цели России и российского президенты высказаны. Помимо вопросов конкретно вокруг Украины, речь идет в рамках общеевропейской повестки о вопросе отношений России и НАТО и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, о вопросах безопасности. И поэтому это была умная реакция со стороны НАТО – на многочисленные запросы… отвечать конкретно и делать (встречные) предложения. Это можно найти в ответах. Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее, тематизировать вопросы безопасности", - сказал Шольц, добавив, что это возвращение "к тому пути, которому мы хорошо следовали".

https://ria.ru/20220215/putin-1772976633.html

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россия, нато, олаф шольц, украина