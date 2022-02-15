https://ria.ru/20220215/sholts-1772996334.html
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией" - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"
НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:58
2022-02-15T19:58
2022-02-15T20:21
россия
нато
олаф шольц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772918419_0:59:2913:1698_1920x0_80_0_0_d6b94ffb725d014a83c70cf94d1d3573.jpg
БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Россией ситуацию вокруг гарантий безопасности, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслирует немецкий телеканал N24."Цели России и российского президенты высказаны. Помимо вопросов конкретно вокруг Украины, речь идет в рамках общеевропейской повестки о вопросе отношений России и НАТО и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, о вопросах безопасности. И поэтому это была умная реакция со стороны НАТО – на многочисленные запросы… отвечать конкретно и делать (встречные) предложения. Это можно найти в ответах. Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее, тематизировать вопросы безопасности", - сказал Шольц, добавив, что это возвращение "к тому пути, которому мы хорошо следовали".
https://ria.ru/20220215/putin-1772976633.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772918419_253:0:2913:1995_1920x0_80_0_0_a7c4589659b7ee46ae5be9544001ff31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, олаф шольц, украина
19:58 15.02.2022 (обновлено: 20:21 15.02.2022)
Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"
Канцлер Германии Шольц назвал решение НАТО о начале переговоров с Россией "умной реакцией"