https://ria.ru/20220215/sholts-1772993519.html

Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным

Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.02.2022

Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным

Продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T19:43

2022-02-15T19:43

2022-02-16T00:54

олаф шольц

россия

германия

владимир путин

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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. Продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц.Его выступление транслирует немецкий телеканал N24."Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак", - сказал канцлер ФРГ."Я уже сообщил о том, что это был очень интенсивный разговор, также очень доверительный разговор", - сказал Шольц, добавив, что "мы общались в дружественной атмосфере, но в вопросах, где у нас разные позиции, шло интенсивное обсуждение".

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

https://ria.ru/20220215/sholts-1772996334.html

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олаф шольц, россия, германия, владимир путин, украина, в мире