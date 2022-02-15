https://ria.ru/20220215/sholts-1772993519.html
Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным
Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.02.2022
Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным
Продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-15T19:43
2022-02-15T19:43
2022-02-16T00:54
олаф шольц
россия
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владимир путин
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в мире
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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. Продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком, заявил в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц.Его выступление транслирует немецкий телеканал N24."Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак", - сказал канцлер ФРГ."Я уже сообщил о том, что это был очень интенсивный разговор, также очень доверительный разговор", - сказал Шольц, добавив, что "мы общались в дружественной атмосфере, но в вопросах, где у нас разные позиции, шло интенсивное обсуждение".
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олаф шольц, россия, германия, владимир путин, украина, в мире
19:43 15.02.2022 (обновлено: 00:54 16.02.2022)
Шольц поделился впечатлениями после переговоров с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц назвал дружеской атмосферу на встрече с президентом России Путиным
БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости.
Продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком, заявил
в Москве немецкой прессе по итогам встречи в Кремле канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Его выступление транслирует немецкий телеканал N24.
"Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак", - сказал канцлер ФРГ.
"Я уже сообщил о том, что это был очень интенсивный разговор, также очень доверительный разговор", - сказал Шольц, добавив, что "мы общались в дружественной атмосфере, но в вопросах, где у нас разные позиции, шло интенсивное обсуждение".