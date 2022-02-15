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Шольц высказал Путину оценку ситуации с безопасностью в Европе
Шольц высказал Путину оценку ситуации с безопасностью в Европе - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц высказал Путину оценку ситуации с безопасностью в Европе
Война в Европе невообразима, нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:21
2022-02-15T17:21
2022-02-15T18:00
в мире
европа
германия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Война в Европе невообразима, нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Шольц заявил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте."Нам нужно так, чтобы это так и осталось. Наша обязанность как глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация", - сказал канцлер ФРГ."Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.
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в мире, европа, германия, олаф шольц, владимир путин
17:21 15.02.2022 (обновлено: 18:00 15.02.2022)
Шольц высказал Путину оценку ситуации с безопасностью в Европе
Канцлер Германии Шольц: война в Европе нвообразима
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Война в Европе невообразима, нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Шольц заявил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте.
"Нам нужно так, чтобы это так и осталось. Наша обязанность как глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе
возникла военная эскалация", - сказал канцлер ФРГ
.
"Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.