https://ria.ru/20220215/sholts-1772908798.html

﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной

﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной - РИА Новости, 15.02.2022

﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:22

2022-02-15T14:22

2022-02-15T14:23

в мире

европа

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности."Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим", - сказал он.Шольц также отметил важность решения возникающих сложностей через диалог.

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908545.html

европа

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в мире, европа, олаф шольц, владимир путин