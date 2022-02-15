Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/sholts-1772908798.html
﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной - РИА Новости, 15.02.2022
﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:22
2022-02-15T14:23
в мире
европа
олаф шольц
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_0:70:2470:1459_1920x0_80_0_0_9d8eb3e02bc3c1411efee9236b8079df.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности."Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим", - сказал он.Шольц также отметил важность решения возникающих сложностей через диалог.
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908545.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_0d8bcb5f23d8a1990de50d011ff07939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, олаф шольц, владимир путин
14:22 15.02.2022 (обновлено: 14:23 15.02.2022)
 
﻿Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной

﻿Глава Германии Шольц на встрече с Путиным назвал ситуацию с безопасностью в ЕС сложной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности.
"Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим", - сказал он.
Шольц также отметил важность решения возникающих сложностей через диалог.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:22
Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности
 
В миреЕвропаОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала