https://ria.ru/20220215/sholts-1772908798.html
Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:22
2022-02-15T14:22
2022-02-15T14:23
в мире
европа
олаф шольц
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_0:70:2470:1459_1920x0_80_0_0_9d8eb3e02bc3c1411efee9236b8079df.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности."Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим", - сказал он.Шольц также отметил важность решения возникающих сложностей через диалог.
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908545.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_0d8bcb5f23d8a1990de50d011ff07939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, олаф шольц, владимир путин
14:22 15.02.2022 (обновлено: 14:23 15.02.2022)
Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной
Глава Германии Шольц на встрече с Путиным назвал ситуацию с безопасностью в ЕС сложной