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Шольц на встрече с Путиным будет находиться на дистанции

Шольц на встрече с Путиным будет находиться на дистанции - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц на встрече с Путиным будет находиться на дистанции

Канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест, но это не помешает общению с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:05

2022-02-15T13:05

2022-02-15T13:37

олаф шольц

владимир путин

коронавирус covid-19

россия

германия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест, но это не помешает общению с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Шольцу во вторник по приземлении в Москве исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России, от теста российской стороны он отказался."Да, будет так же такой режим с мерами предосторожности (как при переговорах с французским лидером Эммануэлем Макроном. — Прим. ред.). Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", — прокомментировал представитель Кремля.Говоря о том, как немцы объяснили свой отказ, Песков отметил, что у каждой из сторон есть свои протоколы и предпочтения, в Москве к этому относятся с пониманием.Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник, 7 февраля. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.

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олаф шольц, владимир путин, коронавирус covid-19, россия, германия