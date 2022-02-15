https://ria.ru/20220215/sholts-1772880582.html

Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:31

2022-02-15T12:31

2022-02-15T12:47

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Шольц посетил Украину. В Москве же он проведет первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера.Вечером глава германского правительства вылетит в Берлин.Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

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