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Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:31
2022-02-15T12:47
владимир путин
берлин (город)
московская область (подмосковье)
москва
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Шольц посетил Украину. В Москве же он проведет первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера.Вечером глава германского правительства вылетит в Берлин.Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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владимир путин, берлин (город), московская область (подмосковье), москва, олаф шольц, в мире
12:31 15.02.2022 (обновлено: 12:47 15.02.2022)
 
Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер Германии Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Шольц посетил Украину. В Москве же он проведет первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера.
Вечером глава германского правительства вылетит в Берлин.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 15:35
СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным
 
Владимир ПутинБерлин (город)Московская область (Подмосковье)МоскваОлаф ШольцВ мире
 
 
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