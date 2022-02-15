12:31 15.02.2022 (обновлено: 12:47 15.02.2022)
Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Канцлер Германии Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Шольц посетил Украину. В Москве же он проведет первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера.
Вечером глава германского правительства вылетит в Берлин.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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