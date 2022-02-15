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Bild: Шольц отказался от российского теста на COVID-19 по прилету в Москву
Bild: Шольц отказался от российского теста на COVID-19 по прилету в Москву - РИА Новости, 15.02.2022
Bild: Шольц отказался от российского теста на COVID-19 по прилету в Москву
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во вторник по приземлении в Москве тест на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России, от теста российской стороны... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:15
2022-02-15T12:35
олаф шольц
германия
россия
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во вторник по приземлении в Москве тест на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России, от теста российской стороны канцлер отказался, сообщил немецкий таблоид Bild.По его данным, российской стороне разрешили направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, который бы проконтролировал выполнение ПЦР-теста. Было ли это сделано, газета не уточняет.При этом таблоид подчеркивает, что "отказ от теста со стороны российских представителей никак не связан с опасениями, что ДНК канцлера может попасть в российские руки". Об этом издание упомянуло в свете появившейся ранее в СМИ информации о том, что посетивший ранее Москву президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдать ПЦР-тест якобы из-за опасений французской стороны по поводу ДНК французского лидера.Ранее источник в Елисейском дворце заявил СМИ, что президента Франции на встрече в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на ковид. Источник в окружении президента утверждал, что французская сторона не могла допустить попадания ДНК Макрона в чужие руки.
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олаф шольц, германия, россия, коронавирус covid-19
12:15 15.02.2022 (обновлено: 12:35 15.02.2022)
 
Bild: Шольц отказался от российского теста на COVID-19 по прилету в Москву

Bild: канцлер Германии Шольц отказался от российского ПЦР-теста по прилету в Москву

© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во вторник по приземлении в Москве тест на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России, от теста российской стороны канцлер отказался, сообщил немецкий таблоид Bild.
По его данным, российской стороне разрешили направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, который бы проконтролировал выполнение ПЦР-теста. Было ли это сделано, газета не уточняет.
При этом таблоид подчеркивает, что "отказ от теста со стороны российских представителей никак не связан с опасениями, что ДНК канцлера может попасть в российские руки". Об этом издание упомянуло в свете появившейся ранее в СМИ информации о том, что посетивший ранее Москву президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдать ПЦР-тест якобы из-за опасений французской стороны по поводу ДНК французского лидера.
Ранее источник в Елисейском дворце заявил СМИ, что президента Франции на встрече в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на ковид. Источник в окружении президента утверждал, что французская сторона не могла допустить попадания ДНК Макрона в чужие руки.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:31
Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
 
Олаф ШольцГерманияРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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