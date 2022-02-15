https://ria.ru/20220215/shnurova-1772744909.html
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" - РИА Новости, 15.02.2022
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"
Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:03
2022-02-15T04:03
2022-02-15T04:03
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шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта.В социальных сетях влюбленные разместили совместные фото и признались друг другу в любви.Стоматолог в финале "Холостяка" выбрал Барбару Пино. Их отношения за пределами шоу были недолгими и закончились взаимными обвинениями в неверности.До этого она была замужем за Сергеем Шнуровым. Брак просуществовал восемь лет и завершился в 2018 году. Через два месяца после развода лидер группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Криворотовым