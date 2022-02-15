https://ria.ru/20220215/shnurova-1772744909.html

Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"

Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" - РИА Новости, 15.02.2022

Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"

Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T04:03

2022-02-15T04:03

2022-02-15T04:03

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

шнур (сергей шнуров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152701/74/1527017486_0:67:3976:2304_1920x0_80_0_0_3fa09a7ce156f6f56891b96d02a5fc07.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта.В социальных сетях влюбленные разместили совместные фото и признались друг другу в любви.Стоматолог в финале "Холостяка" выбрал Барбару Пино. Их отношения за пределами шоу были недолгими и закончились взаимными обвинениями в неверности.До этого она была замужем за Сергеем Шнуровым. Брак просуществовал восемь лет и завершился в 2018 году. Через два месяца после развода лидер группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой.

https://ria.ru/20181024/1531391741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)