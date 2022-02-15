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Шоубиз
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Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" - РИА Новости, 15.02.2022
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"
Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:03
2022-02-15T04:03
шоубиз
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шоу-бизнес
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта.В социальных сетях влюбленные разместили совместные фото и признались друг другу в любви.Стоматолог в финале "Холостяка" выбрал Барбару Пино. Их отношения за пределами шоу были недолгими и закончились взаимными обвинениями в неверности.До этого она была замужем за Сергеем Шнуровым. Брак просуществовал восемь лет и завершился в 2018 году. Через два месяца после развода лидер группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой.
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знаменитости, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)
04:03 15.02.2022
 
Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк"

Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Криворотовым

© Фото из личного архива Матильды Шнуровой Матильда Шнурова
Матильда Шнурова
© Фото из личного архива Матильды Шнуровой
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Он принимал участие в седьмом сезоне проекта.
В социальных сетях влюбленные разместили совместные фото и признались друг другу в любви.

"Обожаю, когда ты смеешься", – написал Антон.

Стоматолог в финале "Холостяка" выбрал Барбару Пино. Их отношения за пределами шоу были недолгими и закончились взаимными обвинениями в неверности.

"С Днем святого Валентина", – написала Матильда.

До этого она была замужем за Сергеем Шнуровым. Брак просуществовал восемь лет и завершился в 2018 году. Через два месяца после развода лидер группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой.
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.10.2018
24 октября 2018, 16:59Культура
Матильда отреагировала на сообщения о женитьбе Шнурова
 
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