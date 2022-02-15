https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772834610.html

В Липецке пропали двое школьников

В Липецке пропали двое школьников - РИА Новости, 15.02.2022

В Липецке пропали двое школьников

Двое школьников 10 и 11 лет пропали в Липецке по дороге с тренировки, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" Липецкая область". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:05

2022-02-15T09:05

2022-02-15T09:05

происшествия

липецк

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Двое школьников 10 и 11 лет пропали в Липецке по дороге с тренировки, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" Липецкая область"."Внимание! Помогите найти детей! 14 февраля 2022 года не вернулись с тренировки", - говорится в сообщении отряда в соцсети "ВКонтакте".Оба ребенка ростом 146 сантиметров, один - плотного телосложения, волосы светлые, второй - худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Первый мальчик одет в красную куртку, темные спортивные штаны, черные ботинки, красную шапку. Второй - в черную куртку с желто-синим рисунком, камуфляжные темно-зеленого цвета штаны, черные кроссовки, черную шапку.

https://ria.ru/20220214/rozysk-1772753135.html

липецк

липецкая область

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происшествия, липецк, липецкая область