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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220215/set-1772864399.html
Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений
Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений - РИА Новости, 15.02.2022
Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений
В Китае удалось передать рекордный массив информации за секунду с помощью элементов будущей сети 6G. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:37
2022-02-15T11:37
наука
технологии
пекин
5g
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Китае удалось передать рекордный массив информации за секунду с помощью элементов будущей сети 6G. Об этом сообщает Gizmochina.Эксперимент провели ученые университета Цинхуа. Им удалось с помощью миллиметровых вихревых радиоволн передать терабайт данных на расстояние километр за секунду. Опытная беспроводная система работала в Олимпийском комплексе в Пекине.Исследователи полагают, что новая технология ляжет в основу будущего стандарта беспроводной связи под условным названием 6G. Станция, основанная на миллиметровых волнах, может одновременно передавать более 10 тысяч трансляций видео высокой четкости.Китай считается одним из мировых лидеров по разработке 6G, держа за собой 40 процентов зарегистрированных патентов для будущей технологии. По прогнозам, развертывание новой сети начнется не раньше 2030 года — скорость передачи данных будет в 100 раз выше, чем у актуального 5G.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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технологии, пекин, 5g
11:37 15.02.2022
 

Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМачта базовой станции у сквера в Москве
Мачта базовой станции у сквера в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Китае удалось передать рекордный массив информации за секунду с помощью элементов будущей сети 6G. Об этом сообщает Gizmochina.
Эксперимент провели ученые университета Цинхуа. Им удалось с помощью миллиметровых вихревых радиоволн передать терабайт данных на расстояние километр за секунду. Опытная беспроводная система работала в Олимпийском комплексе в Пекине.
Исследователи полагают, что новая технология ляжет в основу будущего стандарта беспроводной связи под условным названием 6G. Станция, основанная на миллиметровых волнах, может одновременно передавать более 10 тысяч трансляций видео высокой четкости.
Китай считается одним из мировых лидеров по разработке 6G, держа за собой 40 процентов зарегистрированных патентов для будущей технологии. По прогнозам, развертывание новой сети начнется не раньше 2030 года — скорость передачи данных будет в 100 раз выше, чем у актуального 5G.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля 2021, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
 
НаукаТехнологииПекин5G
 
 
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