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Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений
Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений - РИА Новости, 15.02.2022
Исследователи разогнали сеть 6G до рекордных значений
В Китае удалось передать рекордный массив информации за секунду с помощью элементов будущей сети 6G. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:37
2022-02-15T11:37
2022-02-15T11:37
наука
технологии
пекин
5g
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Китае удалось передать рекордный массив информации за секунду с помощью элементов будущей сети 6G. Об этом сообщает Gizmochina.Эксперимент провели ученые университета Цинхуа. Им удалось с помощью миллиметровых вихревых радиоволн передать терабайт данных на расстояние километр за секунду. Опытная беспроводная система работала в Олимпийском комплексе в Пекине.Исследователи полагают, что новая технология ляжет в основу будущего стандарта беспроводной связи под условным названием 6G. Станция, основанная на миллиметровых волнах, может одновременно передавать более 10 тысяч трансляций видео высокой четкости.Китай считается одним из мировых лидеров по разработке 6G, держа за собой 40 процентов зарегистрированных патентов для будущей технологии. По прогнозам, развертывание новой сети начнется не раньше 2030 года — скорость передачи данных будет в 100 раз выше, чем у актуального 5G.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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