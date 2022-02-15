https://ria.ru/20220215/serov-1772859032.html

Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма

Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма - РИА Новости, 15.02.2022

Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову, обвиняемому в том числе в злоупотреблении... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:15

2022-02-15T11:15

2022-02-15T11:15

сергей аксенов (политик)

краснодарский край

россия

ростов-на-дону

республика крым

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову, обвиняемому в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Владимиру Серову, бывшему вице-премьеру правительства республики Крым… по 17 мая 2022 года включительно", - сказал он. Представитель суда уточнил, что Серов обвиняется по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в покушении на мошенничество.Информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилась в местных СМИ в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер региона объявлен в розыск. Как уточнил Аксенов, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака. В середине декабря прошлого года источник агентства сообщил, что Серова задержали в Краснодарском крае.Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.

https://ria.ru/20220206/yakutiya-1771306573.html

https://ria.ru/20220202/sopchuk-1770612318.html

краснодарский край

россия

ростов-на-дону

республика крым

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сергей аксенов (политик), краснодарский край, россия, ростов-на-дону, республика крым, происшествия