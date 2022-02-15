21:41 15.02.2022 (обновлено: 21:43 15.02.2022)
На Украине заявили о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка
Госспецсвязь Украины: работа работа сайтов Приватбанка и Ощадбанка восстановлена
© AP Photo / Efrem LukatskyОтделение ПриватБанка в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Отделение ПриватБанка в Киеве
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка.
"Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 наблюдается мощная DDoS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов Приватбанка и Ощадбанка. Также атакам подверглись сайты министерства обороны и вооруженных сил Украины. По состоянию на 19.30 (20.30 мск.) работа банковских веб-ресурсов возобновлена", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В Госспецсвязи отмечают, что рабочая группа специалистов по кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.
В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов.
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