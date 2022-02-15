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На Украине заявили о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка
На Украине заявили о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка - РИА Новости, 15.02.2022
На Украине заявили о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T21:41
2022-02-15T21:43
в мире
технологии
олег николенко
украина
мид украины
приватбанк
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка."Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 наблюдается мощная DDoS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов Приватбанка и Ощадбанка. Также атакам подверглись сайты министерства обороны и вооруженных сил Украины. По состоянию на 19.30 (20.30 мск.) работа банковских веб-ресурсов возобновлена", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.В Госспецсвязи отмечают, что рабочая группа специалистов по кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов.
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в мире, технологии, олег николенко, украина, мид украины, приватбанк
21:41 15.02.2022 (обновлено: 21:43 15.02.2022)
 
На Украине заявили о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка

Госспецсвязь Украины: работа работа сайтов Приватбанка и Ощадбанка восстановлена

© AP Photo / Efrem LukatskyОтделение ПриватБанка в Киеве
Отделение ПриватБанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Отделение ПриватБанка в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка.
"Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 наблюдается мощная DDoS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов Приватбанка и Ощадбанка. Также атакам подверглись сайты министерства обороны и вооруженных сил Украины. По состоянию на 19.30 (20.30 мск.) работа банковских веб-ресурсов возобновлена", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В Госспецсвязи отмечают, что рабочая группа специалистов по кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.
В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов.
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В миреТехнологииОлег НиколенкоУкраинаМИД УкраиныПриватБанк
 
 
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