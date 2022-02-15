https://ria.ru/20220215/sayt-1772990245.html

Сайт минобороны Украины перестал работать

Сайт минобороны Украины перестал работать - РИА Новости, 15.02.2022

Сайт минобороны Украины перестал работать

Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:25

2022-02-15T19:25

2022-02-15T19:31

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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 17:58 (18:58 мск.) сайт министерства обороны Украине недоступен. Представители оборонного ведомства страны ситуацию пока не комментируют.Вскоре вслед за сайтом министерства обороны Украины прекратил работать сайт Вооруженных сил страны.Кроме того, пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе приложений украинских банков "Приватбанк" и "Ощадбанк".

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html

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в мире, технологии, украина, министерство обороны украины, ощадбанк