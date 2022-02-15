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Сайт минобороны Украины перестал работать
Сайт минобороны Украины перестал работать - РИА Новости, 15.02.2022
Сайт минобороны Украины перестал работать
Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:25
2022-02-15T19:31
в мире
технологии
украина
министерство обороны украины
ощадбанк
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 17:58 (18:58 мск.) сайт министерства обороны Украине недоступен. Представители оборонного ведомства страны ситуацию пока не комментируют.Вскоре вслед за сайтом министерства обороны Украины прекратил работать сайт Вооруженных сил страны.Кроме того, пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе приложений украинских банков "Приватбанк" и "Ощадбанк".
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в мире, технологии, украина, министерство обороны украины, ощадбанк
19:25 15.02.2022 (обновлено: 19:31 15.02.2022)
 
Сайт минобороны Украины перестал работать

Сайт украинского министерства обороны перестал открываться во вторник

© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 17:58 (18:58 мск.) сайт министерства обороны Украине недоступен. Представители оборонного ведомства страны ситуацию пока не комментируют.
Вскоре вслед за сайтом министерства обороны Украины прекратил работать сайт Вооруженных сил страны.
Кроме того, пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе приложений украинских банков "Приватбанк" и "Ощадбанк".
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