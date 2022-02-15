https://ria.ru/20220215/sayt-1772990245.html
Сайт минобороны Украины перестал работать
Сайт минобороны Украины перестал работать - РИА Новости, 15.02.2022
Сайт минобороны Украины перестал работать
Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:25
2022-02-15T19:25
2022-02-15T19:31
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Сайт министерства обороны Украины во вторник вечером перестал работать по неизвестным причинам, сообщает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 17:58 (18:58 мск.) сайт министерства обороны Украине недоступен. Представители оборонного ведомства страны ситуацию пока не комментируют.Вскоре вслед за сайтом министерства обороны Украины прекратил работать сайт Вооруженных сил страны.Кроме того, пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе приложений украинских банков "Приватбанк" и "Ощадбанк".
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html
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в мире, технологии, украина, министерство обороны украины, ощадбанк
19:25 15.02.2022 (обновлено: 19:31 15.02.2022)
Сайт минобороны Украины перестал работать
Сайт украинского министерства обороны перестал открываться во вторник