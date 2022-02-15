https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772867293.html

В США пожаловались на Германию из-за позиции по санкциям против России

В США пожаловались на Германию из-за позиции по санкциям против России - РИА Новости, 15.02.2022

В США пожаловались на Германию из-за позиции по санкциям против России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил членам палаты представителей в ходе очередного брифинга, посвященного ситуации вокруг РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:46

2022-02-15T11:46

2022-02-15T11:46

в мире

сергей лавров

джо байден

сша

киев

россия

нато

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил членам палаты представителей в ходе очередного брифинга, посвященного ситуации вокруг Украины, что ФРГ нужно "постоянно уговаривать", когда речь идет про санкции против РФ."Их нужно постоянно уговаривать, особенно Германию", - приводит издание Politico ответ Салливана на вопрос главы международного комитета палаты представителей Грегори Микса о том, нужно ли убеждать ряд союзников, например, ФРГ и Польшу, когда речь заходит о санкциях.Однако, по словам советника, администрация президента США Джо Байдена ожидает "сильный многонациональный ответ".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772819821.html

https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591359.html

сша

киев

россия

германия

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в мире, сергей лавров, джо байден, сша, киев, россия, нато, джейк салливан, германия