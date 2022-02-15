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https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772858192.html
Санкции против России не помогут решить украинский вопрос, заявили в Пекине
Санкции против России не помогут решить украинский вопрос, заявили в Пекине - РИА Новости, 15.02.2022
Санкции против России не помогут решить украинский вопрос, заявили в Пекине
Введение новых санкционных мер в отношении России не поможет снизить напряженность вокруг Украины, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:11
2022-02-15T11:11
в мире
китай
мид кнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Введение новых санкционных мер в отношении России не поможет снизить напряженность вокруг Украины, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В сложившейся сегодня ситуации раздувать опасения по поводу войны - это безответственное поведение, а слепое применение санкций и давления не поможет разрядить обстановку", - сказал Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что пропаганда блоковой конфронтации - это возвращение на старый путь холодной войны, и все призвал стороны выполнять минские соглашения и создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Ранее на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил о поддержке суверенитета и незыблемости границ Украины, пригрозил российской стороне жесткими экономическими и стратегическими санкциями в случае эскалации.Как сообщало ранее Киодо, правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html
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в мире, китай, мид кнр, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
11:11 15.02.2022
 
Санкции против России не помогут решить украинский вопрос, заявили в Пекине

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: санкции против России не помогут решить вопрос Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Введение новых санкционных мер в отношении России не поможет снизить напряженность вокруг Украины, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В сложившейся сегодня ситуации раздувать опасения по поводу войны - это безответственное поведение, а слепое применение санкций и давления не поможет разрядить обстановку", - сказал Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что пропаганда блоковой конфронтации - это возвращение на старый путь холодной войны, и все призвал стороны выполнять минские соглашения и создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Ранее на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил о поддержке суверенитета и незыблемости границ Украины, пригрозил российской стороне жесткими экономическими и стратегическими санкциями в случае эскалации.
Как сообщало ранее Киодо, правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
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В США увидели признаки "перехода" Китая на сторону России
 
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