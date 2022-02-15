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Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова
Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова - РИА Новости, 15.02.2022
Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова
Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T21:06
2022-02-15T21:06
2022-02-15T21:07
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания.Как отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, Рымжанова обладает богатым международным опытом в реализации проектов в секторах железнодорожной и портовой инфраструктур, энергетике и добывающих отраслях.
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