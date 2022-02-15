https://ria.ru/20220215/rymzhanova-1773004486.html

Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова

Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова - РИА Новости, 15.02.2022

Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова

Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T21:06

2022-02-15T21:06

2022-02-15T21:07

экономика

сибирская угольная энергетическая компания

новости суэк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания.Как отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, Рымжанова обладает богатым международным опытом в реализации проектов в секторах железнодорожной и портовой инфраструктур, энергетике и добывающих отраслях.

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