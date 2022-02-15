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Новости СУЭК
https://ria.ru/20220215/rymzhanova-1773004486.html
Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова
Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова - РИА Новости, 15.02.2022
Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова
Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T21:06
2022-02-15T21:07
экономика
сибирская угольная энергетическая компания
новости суэк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания.Как отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, Рымжанова обладает богатым международным опытом в реализации проектов в секторах железнодорожной и портовой инфраструктур, энергетике и добывающих отраслях.
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экономика, сибирская угольная энергетическая компания, новости компаний - экономика
21:06 15.02.2022 (обновлено: 21:07 15.02.2022)
 

Заместителем гендиректора СУЭК по логистике назначена Жанар Рымжанова

© Фото : предоставлено проектным офисом ОТЛК Жанар Рымжанова
Жанар Рымжанова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : предоставлено проектным офисом ОТЛК
Жанар Рымжанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместителем генерального директора АО "СУЭК" по логистике назначена Жанар Рымжанова, сообщает компания.
Как отметил генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын, Рымжанова обладает богатым международным опытом в реализации проектов в секторах железнодорожной и портовой инфраструктур, энергетике и добывающих отраслях.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Новости СУЭКЭкономикаСибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
 
 
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