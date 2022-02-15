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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220215/rubl-1772974016.html
Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР
Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 15.02.2022
Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР
Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, следует... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:17
2022-02-15T18:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
динамика курсов валют
экономика
россия
госдума рф
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 17.47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля. До высказывания президента РФ доллар торговался в районе 75,88 рубля, евро – около 86,15 рубля.Путин, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил, что депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса. Он сказал, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. При этом Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.Президент РФ также отдельно отметил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности.
https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html
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рубль, динамика курсов валют, экономика, россия, госдума рф, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, московская биржа
18:17 15.02.2022
 
Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР

Рубль прибавил около 40 копеек к доллару после слов Путина об обращении ГД по Донбассу

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости
Российский рубль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 17.47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля. До высказывания президента РФ доллар торговался в районе 75,88 рубля, евро – около 86,15 рубля.
Путин, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил, что депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса. Он сказал, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. При этом Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.
Президент РФ также отдельно отметил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:29
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРубльДинамика курсов валютЭкономикаРоссияГосдума РФВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМосковская биржа
 
 
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