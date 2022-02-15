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Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР

Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 15.02.2022

Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР

Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, следует... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:17

2022-02-15T18:17

2022-02-15T18:17

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 17.47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля. До высказывания президента РФ доллар торговался в районе 75,88 рубля, евро – около 86,15 рубля.Путин, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил, что депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса. Он сказал, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. При этом Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.Президент РФ также отдельно отметил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности.

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