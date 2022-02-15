https://ria.ru/20220215/rubl-1772873328.html

В России провели первые переводы в цифровых рублях

В России провели первые переводы в цифровых рублях - РИА Новости, 15.02.2022

В России провели первые переводы в цифровых рублях

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:06

2022-02-15T12:06

2022-02-15T14:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

технологии

альфа-банк

транскапиталбанк

втб

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора.Создание прототипа платформы завершили в декабре 2021 года. Принять участие в ее тестировании выразили желание 12 банков: "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк. Эмитент и оператор — Центробанк, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что такие переводы будут бесплатны для россиян и доступны в любом регионе страны. По ее словам, цифровой рубль также снизит издержки для бизнеса и будет способствовать созданию инновационных продуктов и сервисов."Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей", — подчеркнула она.Процесс будет проходить в несколько этапов в течение всего года. На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля, открытие кошельков и переводы. На втором — операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги, смарт-контракты и взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем протестируют платежи в офлайне без доступа к интернету, взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также появятся операции для клиентов-нерезидентов.По результатам тестирования сформируют дорожную карту внедрения платформы.Позднее пресс-службы Промсвязьбанка (ПСБ) и ВТБ рассказали о том, как прошло тестирование."ПСБ и ВТБ провели первый в России перевод средств в цифровой национальной валюте — операция осуществлена на тестовой платформе цифрового рубля Банка России", — говорится в сообщении.В специально разработанной для тестирования версии мобильного приложения ПСБ клиент зарегистрировался как пользователь платформы цифрового рубля, открыл кошелек и обменял безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые. Тестирование завершилось успешным переводом с кошелька клиента ПСБ на кошелек клиента ВТБ через платформу Банка России.Идею цифрового рубля Центробанк представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

https://ria.ru/20211102/rubl-1757311398.html

https://ria.ru/20210917/rubl-1750434300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/rubl-1762989583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, центральный банк рф (цб рф), технологии, альфа-банк, транскапиталбанк, втб