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Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте
Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте - РИА Новости, 15.02.2022
Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте
Угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему высока. Ведь стороны не пришли к... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:15
2022-02-15T04:15
2022-02-15T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
опек
украина
андрей маслов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему высока. Ведь стороны не пришли к какому-либо соглашению, хотя и есть положительная динамика в переговорах, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Кроме того, считает эксперт, негативно для рубля скажется ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.Среди поддерживающих рубль факторов аналитик отметил недавний рост до рекордных уровней цен на нефть, который "во многом связан с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц". Маслов выделяет и жесткую политику ЦБ, позитивно сказывающуюся на рубле."Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), опек, украина, андрей маслов
Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте
Финансист Маслов: на рубле негативно скажется ужесточение политики ФРС США