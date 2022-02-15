https://ria.ru/20220215/rubl-1772815264.html

Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте

Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте - РИА Новости, 15.02.2022

Финансист предупредил, какой подарок готовят рублю в марте

Угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему высока. Ведь стороны не пришли к... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T04:15

2022-02-15T04:15

2022-02-15T04:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

опек

украина

андрей маслов

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему высока. Ведь стороны не пришли к какому-либо соглашению, хотя и есть положительная динамика в переговорах, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Кроме того, считает эксперт, негативно для рубля скажется ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.Среди поддерживающих рубль факторов аналитик отметил недавний рост до рекордных уровней цен на нефть, который "во многом связан с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц". Маслов выделяет и жесткую политику ЦБ, позитивно сказывающуюся на рубле."Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220213/tseny-1772537125.html

россия

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), опек, украина, андрей маслов