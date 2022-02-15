https://ria.ru/20220215/rsmd-1772896983.html
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров
Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и мерам по снижению военных рисков,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:36
2022-02-15T13:36
2022-02-15T13:58
договор о рсмд
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид польши
обсе
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и мерам по снижению военных рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части наполнения реальным содержанием этого принципа неделимости безопасности. И, конечно, будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности или меры по снижению военных рисков. Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать неплохой пакетный результат", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
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договор о рсмд, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид польши, обсе, збигнев рау
13:36 15.02.2022 (обновлено: 13:58 15.02.2022)
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готова провести отдельные консультации по РСМД