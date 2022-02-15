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Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров
Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и мерам по снижению военных рисков,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:36
2022-02-15T13:58
договор о рсмд
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид польши
обсе
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и мерам по снижению военных рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части наполнения реальным содержанием этого принципа неделимости безопасности. И, конечно, будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности или меры по снижению военных рисков. Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать неплохой пакетный результат", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
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договор о рсмд, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид польши, обсе, збигнев рау
13:36 15.02.2022 (обновлено: 13:58 15.02.2022)
 
Россия готова провести консультации по РСМД, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия готова провести отдельные консультации по РСМД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и мерам по снижению военных рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части наполнения реальным содержанием этого принципа неделимости безопасности. И, конечно, будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности или меры по снижению военных рисков. Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать неплохой пакетный результат", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 14:10
Эксперт объяснил, зачем США заявляют о нарушениях Россией договора о РСМД
 
Договор о РСМДВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМИД ПольшиОБСЕЗбигнев Рау
 
 
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