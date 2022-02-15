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Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке
Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке - РИА Новости, 15.02.2022
Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке
Дипломаты РФ связались с органами опеки в немецком Бремерхафене, где находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман, говорится в заявлении, опубликованном... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:11
2022-02-15T22:11
2022-02-15T22:11
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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Дипломаты РФ связались с органами опеки в немецком Бремерхафене, где находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман, говорится в заявлении, опубликованном генеральным консульством России в Гамбурге в соцсети Facebook.Ранее в генконсульстве заявили РИА Новости, что находятся в постоянном контакте с полицией немецкого Бремерхафена, где в начале февраля без вести пропала россиянка Екатерина Бауман, подготовили и распространили листовки-ориентировки для поиска женщины. В городской полиции РИА Новости сообщили, что продолжают поиски пропавшей россиянки, собирают показания местных жителей, но пока поисковые работы не принесли результата. В полиции также отказались подтвердить сведения друзей и родственников Бауман, что ее дочь находится у органов опеки.На прошлой неделе полиция немецкого Бремерхафена объявила о пропаже без вести жительницы города Екатерины Бауман, которая, по словам ее российских друзей и родственников, является гражданкой РФ и проживает в Германии с 2010 года. Мать Екатерины Бауман обратилась в МИД России, обращение опубликовано в ее Instagram-аккаунте. По словам супруга Екатерины Бауман, она 4 февраля "без повода пропала ночью из дома" и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери Екатерины Бауман, ее дочь не могла оставить маленького ребёнка 5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась.
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в мире, россия, германия
Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке
Дипломаты связались с органами опеки в Германии, где находится дочь пропавшей россиянки
БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Дипломаты РФ связались с органами опеки в немецком Бремерхафене, где находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман, говорится в заявлении, опубликованном генеральным консульством России в Гамбурге в соцсети Facebook.
"Генконсульство связалось с ведомством по делам молодежи, семьи и женщин г. Бремерхафена, на попечении которого находится дочь пропавшей российской гражданки. В настоящее время генконсульство остаётся в постоянном контакте с немецкими правоохранительными органами и родственниками", — говорится в сообщении.
Ранее в генконсульстве заявили РИА Новости, что находятся в постоянном контакте с полицией немецкого Бремерхафена, где в начале февраля без вести пропала россиянка Екатерина Бауман, подготовили и распространили листовки-ориентировки для поиска женщины. В городской полиции РИА Новости сообщили, что продолжают поиски пропавшей россиянки, собирают показания местных жителей, но пока поисковые работы не принесли результата. В полиции также отказались подтвердить сведения друзей и родственников Бауман, что ее дочь находится у органов опеки.
На прошлой неделе полиция немецкого Бремерхафена объявила о пропаже без вести жительницы города Екатерины Бауман, которая, по словам ее российских друзей и родственников, является гражданкой РФ и проживает в Германии
с 2010 года. Мать Екатерины Бауман обратилась в МИД России, обращение опубликовано в ее Instagram-аккаунте. По словам супруга Екатерины Бауман, она 4 февраля "без повода пропала ночью из дома" и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери Екатерины Бауман, ее дочь не могла оставить маленького ребёнка 5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась.