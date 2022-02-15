https://ria.ru/20220215/rossiyanka-1773010899.html

Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке

Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке - РИА Новости, 15.02.2022

Дипломаты контактируют с немецкой полицией по делу о пропавшей россиянке

Дипломаты РФ связались с органами опеки в немецком Бремерхафене, где находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман, говорится в заявлении, опубликованном... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T22:11

2022-02-15T22:11

2022-02-15T22:11

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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Дипломаты РФ связались с органами опеки в немецком Бремерхафене, где находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман, говорится в заявлении, опубликованном генеральным консульством России в Гамбурге в соцсети Facebook.Ранее в генконсульстве заявили РИА Новости, что находятся в постоянном контакте с полицией немецкого Бремерхафена, где в начале февраля без вести пропала россиянка Екатерина Бауман, подготовили и распространили листовки-ориентировки для поиска женщины. В городской полиции РИА Новости сообщили, что продолжают поиски пропавшей россиянки, собирают показания местных жителей, но пока поисковые работы не принесли результата. В полиции также отказались подтвердить сведения друзей и родственников Бауман, что ее дочь находится у органов опеки.На прошлой неделе полиция немецкого Бремерхафена объявила о пропаже без вести жительницы города Екатерины Бауман, которая, по словам ее российских друзей и родственников, является гражданкой РФ и проживает в Германии с 2010 года. Мать Екатерины Бауман обратилась в МИД России, обращение опубликовано в ее Instagram-аккаунте. По словам супруга Екатерины Бауман, она 4 февраля "без повода пропала ночью из дома" и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери Екатерины Бауман, ее дочь не могла оставить маленького ребёнка 5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась.

https://ria.ru/20220215/poiski-1772869840.html

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