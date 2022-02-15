https://ria.ru/20220215/rossiya-1772889440.html

Песков назвал заявления о "нападении" России маниакальным безумием

Песков назвал заявления о "нападении" России маниакальным безумием - РИА Новости, 15.02.2022

Песков назвал заявления о "нападении" России маниакальным безумием

Утверждения о российском "вторжении" на Украину не что иное, как беспрецедентная кампания по провоцированию и нагнетанию обстановки, лихорадит весь мир, заявил... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:08

2022-02-15T13:08

2022-02-15T13:32

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Утверждения о российском "вторжении" на Украину не что иное, как беспрецедентная кампания по провоцированию и нагнетанию обстановки, лихорадит весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В минувшие выходные газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля."Действительно, от этого лихорадит весь мир, и, действительно, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли возможность отрегулировать такие странные комментарии со стороны властей США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал показной и ни на чем не основанной истерикой поведение западных стран вкупе с утверждениями о российском "нападении", отметив, что разбрасывание такими словами является "абсолютно пагубной практикой"."Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин иногда даже шутит, читая сообщения о дате "нападения" России на Украину, так как невозможно к такому относиться с пониманием, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, трудно относиться с пониманием, но иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война, потому что, действительно, подобное фактически маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как Путин относится к тому, что на Западе периодически называют даты "российского вторжения".

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772843384.html

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html

сша

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в мире, джо байден, сша, россия, украина, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр