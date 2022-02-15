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Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан, заявил Чижов
Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан, заявил Чижов - РИА Новости, 15.02.2022
Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан, заявил Чижов
Россия защитит своих граждан в любой точке мира, заявил в интервью Guardian постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:23
2022-02-15T09:44
в мире
россия
донбасс
владимир чижов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия защитит своих граждан в любой точке мира, заявил в интервью Guardian постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.При этом дипломат подчеркнул, что Москва не станет вторгаться в соседнее государство, если ее не спровоцируют.Сейчас численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях "Запад-21" в сентябре прошлого года, но тогда никто не сказал и слова, напомнил Чижов.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html
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в мире, россия, донбасс, владимир чижов
09:23 15.02.2022 (обновлено: 09:44 15.02.2022)
 
Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан, заявил Чижов

Постпред Чижов заявил, что Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в районе деревни Пески
Украинские военные на линии соприкосновения в районе деревни Пески - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия защитит своих граждан в любой точке мира, заявил в интервью Guardian постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Вам не следует удивляться, если мы нанесем ответный удар... если они (украинцы. — Прим. ред.) начнут нагло убивать граждан России где-либо — на Донбассе или еще где", — сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что Москва не станет вторгаться в соседнее государство, если ее не спровоцируют.
Сейчас численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях "Запад-21" в сентябре прошлого года, но тогда никто не сказал и слова, напомнил Чижов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:32
Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве, заявил Лавров
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреРоссияДонбассВладимир Чижов
 
 
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