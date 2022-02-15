https://ria.ru/20220215/roskosmos-1772833142.html

В "Роскосмосе" заявили о снижении долга Центра Хруничева

В "Роскосмосе" заявили о снижении долга Центра Хруничева - РИА Новости, 15.02.2022

В "Роскосмосе" заявили о снижении долга Центра Хруничева

Долги Центра имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", снизились за три года более чем в 10 раз и составляют сейчас 10 миллиардов рублей,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:49

2022-02-15T08:49

2022-02-15T08:49

экономика

космос - риа наука

байконур (город)

россия

роскосмос

гкнпц имени м. в. хруничева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98629/32/986293252_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_22cf75cb158e41862e4a3afa2437f4bf.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Долги Центра имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", снизились за три года более чем в 10 раз и составляют сейчас 10 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников."За последние три года при поддержке правительства удалось существенно продвинуться в вопросах финансового оздоровления Центра Хруничева: объем финансовых проблем предприятия снижен со 127 млрд руб. по состоянию на 2018 г. до 10 млрд руб. на текущий момент. Мы буквально вырвали это ключевое предприятие отрасли из лап банкротства", - сказал Овчинников в интервью газете "Ведомости".Он добавил, что за счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов госкорпорация оптимизировала численность отрасли за 2019–2021 годы на 8,8%. Кроме того, с 2019 года "Роскосмос" реализовал непрофильных активов на сумму около 9 миллиардов и завершает оформление сделок еще на 6,4 миллиарда.Овчинников отметил, что "Роскосмос" рефинансировал кредиты предприятий отрасли в объеме 26,1 миллиарда рублей и реструктурировал задолженность по штрафным санкциям на общую сумму около 12 миллиардов.По его словам, консолидированный кредитный портфель госкорпорации за последние три года снизился почти на 15%: в конце 2019 года составлял почти 107 миллиардов, за год сократился на 20 миллиардов, но к началу 2022 года подрос до 92 миллиардов, так как необходимо было привлечь целевые кредитные средства под исполнение контрактов.Первый заместитель гендиректора сообщил, что в 2020 году на мероприятия по противодействию пандемии предприятия госкорпорации потратили порядка миллиарда рублей. Еще около 7 миллиардов ушло на содержание работников и оплату нерабочих дней в соответствии с указом президента. Кроме того, отрасль выполняла "долг перед обществом" - поставляла медицинским учреждениям кислород, который обычно используется для пусков или испытаний двигателей.Овчинников рассказал, что в 2021 году Россия осуществила 10 коммерческих запусков с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. В 2022 году, по его словам, планируется такое же количество.Как пояснили журналистам в пресс-службе госкорпорации, основными причинами сокращения персонала российской ракетно-космической отрасли за последние три года были выход сотрудников на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.В "Роскосмосе" отметили, что более 80% сокращения численности пришлись на накладной персонал и непромышленную группу, то есть на работников подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, или на обслуживающие и обеспечивающие службы."Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов", - пояснили в "Роскосмосе".На сегодняшний день общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 тысяч человек, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html

https://ria.ru/20210326/angara-1602909479.html

байконур (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева