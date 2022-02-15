https://ria.ru/20220215/roddom-1772912898.html

Нижегородский Минздрав объяснил, почему матери не отдают ребенка из роддома

Нижегородский Минздрав объяснил, почему матери не отдают ребенка из роддома - РИА Новости, 15.02.2022

Нижегородский Минздрав объяснил, почему матери не отдают ребенка из роддома

Минздрав Нижегородской области, комментируя информацию о якобы удержании младенца в роддоме за неуплату услуг, заявил, что роженица является уроженкой другой... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:38

2022-02-15T14:38

2022-02-15T20:44

россия

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Минздрав Нижегородской области, комментируя информацию о якобы удержании младенца в роддоме за неуплату услуг, заявил, что роженица является уроженкой другой страны, счет ей не выставляли, а ребенка выдадут после оформления документов.Вечером в понедельник в эфире региональной телекомпании был показан сюжет о том, что врачами роддома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода более двух недель удерживалась новорожденная девочка из-за якобы не оплаченной женщиной суммы за пребывание в роддоме, а также оказанные ей и новорожденной медицинские услуги. Региональные СУСК и прокуратура проводят проверки.Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, беременная поступила в областной перинатальный центр 31 января. "Из документов при ней были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. Обменная карта беременной у нее отсутствовала. С согласия роженицы были проведены все необходимые обследования. 1 февраля прошли своевременные роды. Запись об отце ребенка была сделана со слов матери", - заявили в министерстве.Четвертого февраля женщина была выписана из перинатального центра, а ребенок переведен в отделение патологии новорожденных. При этом было получено согласие матери на проведение терапии и дальнейшее обследование."После выписки матери ребенка было предложено получить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца, имеющего паспорт. 14 февраля после оформления необходимых документов матери была выдана медицинская справка о рождении ребенка, которую необходимо предъявить в органах ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении малыша", - рассказали в министерстве здравоохранения, подчеркнув, что "при верном оформлении документов на ребенка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, ребенок будет выписан и передан законному представителю".В Минздраве региона уточнили, что согласно постановлению правительства РФ от 6 марта 2013 года №186, иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. "Но несмотря на это постановление, счет на оплату роженице не выставлялся и претензий по оплате не направлялось", - заявили в министерстве.Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в свою очередь проводит проверку сложившейся ситуации. По его словам, "главная задача перинатального центра - забота о состоянии здоровья матери и ребенка, а также грамотное документальное оформление пациентов".

https://ria.ru/20211207/rody-1762558773.html

https://ria.ru/20211216/rody-1764001536.html

https://ria.ru/20211202/kompensatsiya-1761810856.html

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нижегородская область

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россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия