https://ria.ru/20220215/roddom-1772883169.html

СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка

СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка - РИА Новости, 15.02.2022

СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка

Следователи проверят сообщения в СМИ о том, что в нижегородском роддоме матери две недели не отдают ребенка из-за долгов перед больницей, сообщает региональное... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:39

2022-02-15T12:39

2022-02-15T12:51

происшествия

здоровье - общество

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Следователи проверят сообщения в СМИ о том, что в нижегородском роддоме матери две недели не отдают ребенка из-за долгов перед больницей, сообщает региональное управление СК РФ.Вечером в понедельник в эфире местного телевидения показали сюжет о том, что врачи роддома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода более двух недель не отдавали матери новорожденную девочку из-за якобы неоплаченного пребывания женщины в роддоме, а также оказанных ей и новорожденной медуслуг."По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Прокуратура Нижегородской области также начала проверку "о возможном нарушении требований федерального законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

https://ria.ru/20211216/rody-1764001536.html

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происшествия, здоровье - общество, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)