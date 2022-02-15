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СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка
СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка - РИА Новости, 15.02.2022
СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка
Следователи проверят сообщения в СМИ о том, что в нижегородском роддоме матери две недели не отдают ребенка из-за долгов перед больницей, сообщает региональное... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:39
2022-02-15T12:39
2022-02-15T12:51
происшествия
здоровье - общество
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Следователи проверят сообщения в СМИ о том, что в нижегородском роддоме матери две недели не отдают ребенка из-за долгов перед больницей, сообщает региональное управление СК РФ.Вечером в понедельник в эфире местного телевидения показали сюжет о том, что врачи роддома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода более двух недель не отдавали матери новорожденную девочку из-за якобы неоплаченного пребывания женщины в роддоме, а также оказанных ей и новорожденной медуслуг."По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Прокуратура Нижегородской области также начала проверку "о возможном нарушении требований федерального законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".
https://ria.ru/20211216/rody-1764001536.html
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происшествия, здоровье - общество, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
12:39 15.02.2022 (обновлено: 12:51 15.02.2022)
СК проверяет нижегородский роддом, где матери две недели не отдают ребенка
СК проверяет нижегородский роддом, где матери не отдают ребенка из-за неоплаченных родов