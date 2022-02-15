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СМИ: США готовят необязательную резолюцию по России
СМИ: США готовят необязательную резолюцию по России - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: США готовят необязательную резолюцию по России
Сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до предполагаемого "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:28
2022-02-15T12:28
в мире
сша
россия
сенат сша
нато
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до предполагаемого "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае атаки, сообщает телеканал NBC.Согласно телеканалу, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес в понедельник предложил своему коллеге по комитету, республиканцу Джиму Ришу, еще одно соглашение о санкциях. Однако, по словам, Риша, ему потребуется время, чтобы оценить предложение демократа.Риш поддержал другие меры сената в отношении РФ, например, не имеющую обязательной силы резолюцию и возможное совместное заявление глав комитета и лидеров обеих партий, отмечает NBC. Согласно сенаторам, у президента США Джо Байдена есть право ввести санкции против России на основе существующих законодательных актов.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772600629.html
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сша
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в мире, сша, россия, сенат сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
12:28 15.02.2022
 
СМИ: США готовят необязательную резолюцию по России

NBC: США не успеют принять санкции против России до предполагаемой даты "нападения"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до предполагаемого "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае атаки, сообщает телеканал NBC.
Согласно телеканалу, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес в понедельник предложил своему коллеге по комитету, республиканцу Джиму Ришу, еще одно соглашение о санкциях. Однако, по словам, Риша, ему потребуется время, чтобы оценить предложение демократа.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 19:25
США не будут вводить превентивные санкции против России, заявил Пентагон
Риш поддержал другие меры сената в отношении РФ, например, не имеющую обязательной силы резолюцию и возможное совместное заявление глав комитета и лидеров обеих партий, отмечает NBC. Согласно сенаторам, у президента США Джо Байдена есть право ввести санкции против России на основе существующих законодательных актов.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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