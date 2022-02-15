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Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу, заявил Медведев
Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу, заявил Медведев - РИА Новости, 15.02.2022
Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу, заявил Медведев
Зависимость России от поставок минеральных ресурсов из других стран создает серьезные риски для экономической безопасности, на это надо обратить самое... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:58
2022-02-15T15:22
экономика
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зависимость России от поставок минеральных ресурсов из других стран создает серьезные риски для экономической безопасности, на это надо обратить самое пристальное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На совещании "О вопросах обеспечения стратегических потребностей Российской Федерации в минеральном сырье" он отметил, что огромные запасы ценного сырья, которые есть в России, далеко не всегда рационально используются, и есть дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов."Несмотря на всю огромность нашей страны и ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создает серьезные риски для экономической безопасности государства. И на это нужно обратить внимание самое пристальное", - сказал Медведев.Он отметил, что многие виды стратегически важного сырья РФ приходится импортировать. Медведев также обратил внимание на то, что у каждой страны-поставщика есть свои геостратегические и экономические интересы."Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством. По коммерческим и политическим мотивам они могут в любой момент взвинтить цены или просто прекратить поставки. Или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе", - считает Медведев.Он подчеркнул, что в мире постоянно поднимают вопрос о зависимости от поставок сырья из РФ, и Россию постоянно пытаются в этом подозревать, но на самом деле ситуация гораздо более сложная."И там, где нас необоснованно в этом подозревают, есть в то же время очевидные примеры того, что с поставками такого сырья происходит, и это тоже является одним из факторов в геополитическом соревновании. Поэтому это, действительно, риск для национальной безопасности государства", - сказал он.Говоря о проблемах добычи в РФ, Медведев привел данные Счетной палаты, согласно которым из выявленных в недрах РФ более 280 видов полезных ископаемых добывается приблизительно треть."Частая ситуация, когда у нас есть большие месторождения стратегически важного минерального сырья, но их разработка по экономическим причинам, прежде всего, нерентабельна: либо из-за низкого качества сырья, либо проблем с технологиями существующими, или с логистикой, то есть с доставкой этого сырья", - сказал он.Медведев отметил, что Россия, к примеру, обладает 25% мировых запасов редкоземельных металлов, однако в РФ отсутствует полная производственная цепочка для их глубокой переработки. Кроме того, РФ импортирует марганец, хром, литий, бериллий, рений, титан, цирконий и многие другие виды стратегического сырья.
https://ria.ru/20220211/navoz-1772262369.html
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экономика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
14:58 15.02.2022 (обновлено: 15:22 15.02.2022)
 
Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: зависимость от поставок минеральных ресурсов создает угрозу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зависимость России от поставок минеральных ресурсов из других стран создает серьезные риски для экономической безопасности, на это надо обратить самое пристальное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На совещании "О вопросах обеспечения стратегических потребностей Российской Федерации в минеральном сырье" он отметил, что огромные запасы ценного сырья, которые есть в России, далеко не всегда рационально используются, и есть дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов.
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"Несмотря на всю огромность нашей страны и ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создает серьезные риски для экономической безопасности государства. И на это нужно обратить внимание самое пристальное", - сказал Медведев.
Он отметил, что многие виды стратегически важного сырья РФ приходится импортировать. Медведев также обратил внимание на то, что у каждой страны-поставщика есть свои геостратегические и экономические интересы.
"Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством. По коммерческим и политическим мотивам они могут в любой момент взвинтить цены или просто прекратить поставки. Или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе", - считает Медведев.
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Он подчеркнул, что в мире постоянно поднимают вопрос о зависимости от поставок сырья из РФ, и Россию постоянно пытаются в этом подозревать, но на самом деле ситуация гораздо более сложная.
"И там, где нас необоснованно в этом подозревают, есть в то же время очевидные примеры того, что с поставками такого сырья происходит, и это тоже является одним из факторов в геополитическом соревновании. Поэтому это, действительно, риск для национальной безопасности государства", - сказал он.
Говоря о проблемах добычи в РФ, Медведев привел данные Счетной палаты, согласно которым из выявленных в недрах РФ более 280 видов полезных ископаемых добывается приблизительно треть.
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"Частая ситуация, когда у нас есть большие месторождения стратегически важного минерального сырья, но их разработка по экономическим причинам, прежде всего, нерентабельна: либо из-за низкого качества сырья, либо проблем с технологиями существующими, или с логистикой, то есть с доставкой этого сырья", - сказал он.
Медведев отметил, что Россия, к примеру, обладает 25% мировых запасов редкоземельных металлов, однако в РФ отсутствует полная производственная цепочка для их глубокой переработки. Кроме того, РФ импортирует марганец, хром, литий, бериллий, рений, титан, цирконий и многие другие виды стратегического сырья.
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