https://ria.ru/20220215/razgovor-1772986013.html

МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена

МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 15.02.2022

МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена

В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:10

2022-02-15T19:10

2022-02-15T19:10

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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политика

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся.Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен во вторник проводит телефонный разговор с Лавровым.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в российском МИД отметили, что разговор "состоялся".

https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сша, политика, в мире