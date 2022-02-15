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МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 15.02.2022
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена
В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:10
2022-02-15T19:10
2022-02-15T19:10
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся.Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен во вторник проводит телефонный разговор с Лавровым.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в российском МИД отметили, что разговор "состоялся".
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сша, политика, в мире
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена
В МИД России подтвердили, что состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена