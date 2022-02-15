Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/razgovor-1772986013.html
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 15.02.2022
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена
В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:10
2022-02-15T19:10
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
сша
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся.Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен во вторник проводит телефонный разговор с Лавровым.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в российском МИД отметили, что разговор "состоялся".
https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сша, политика, в мире
19:10 15.02.2022
 
МИД подтвердил телефонный разговор Лаврова и Блинкена

В МИД России подтвердили, что состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен во вторник проводит телефонный разговор с Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 20:44
Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в российском МИД отметили, что разговор "состоялся".
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенСШАПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала