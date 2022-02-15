Украина хотела кинуть Запад на деньги, а получила войну

В США заявили о "расплате" Киева за помощь Вашингтона
Журналист Time Шустер: истерия вокруг "вторжения" России стала расплатой за корысть Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Истерия вокруг приписываемых России "планов вторжения" стала "расплатой" для Украины за корыстные интересы ее руководства, написал в Twitter корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.
Журналист, ссылаясь на источник в окружении украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что США впервые предупредили его команду о риске "российской агрессии" прошлой осенью.
"Американцы считали, что она произойдет с вероятностью 80 процентов. Украинцы на это не купились", — отметил Шустер.
Однако, как пояснил он, Киев решил воспользоваться ситуацией и добиться "помощи" от Запада.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) увидели для себя возможность — "больше помощи и внимания" — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много", — заключил корреспондент.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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