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Украина хотела кинуть Запад на деньги, а получила войну

В США заявили о "расплате" Киева за помощь Вашингтона - РИА Новости, 15.02.2022

Украина хотела кинуть Запад на деньги, а получила войну

Истерия вокруг приписываемых России "планов вторжения" стала "расплатой" для Украины за корыстные интересы ее руководства, написал в Twitter корреспондент... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:42

2022-02-15T06:42

2022-02-15T06:42

в мире

джо байден

россия

владимир зеленский

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нато

украина

сша

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Истерия вокруг приписываемых России "планов вторжения" стала "расплатой" для Украины за корыстные интересы ее руководства, написал в Twitter корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.Журналист, ссылаясь на источник в окружении украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что США впервые предупредили его команду о риске "российской агрессии" прошлой осенью.Однако, как пояснил он, Киев решил воспользоваться ситуацией и добиться "помощи" от Запада.В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772814878.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

россия

украина

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киев

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в мире, джо байден, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, нато, украина, сша, саймон шустер, киев