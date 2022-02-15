https://ria.ru/20220215/rakety-1773020011.html

США и НАТО не планируют размещать ракеты на Украине

США и НАТО не планируют размещать ракеты на Украине - РИА Новости, 16.02.2022

США и НАТО не планируют размещать ракеты на Украине

США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать, заявил в своем обращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T23:55

2022-02-15T23:55

2022-02-16T00:47

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать, заявил в своем обращении президент США Джо Байден."Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать", - сказал Байден.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html

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в мире, сша, россия, украина, нато, джо байден