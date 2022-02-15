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С Байконура к МКС стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"
С Байконура к МКС стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" - РИА Новости, 15.02.2022
С Байконура к МКС стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" стартовала с космодрома Байконур, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:32
2022-02-15T09:51
космос - риа наука
антон шкаплеров
земля
наса
европейское космическое агентство
международная космическая станция (мкс)
петр дубров
россия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" стартовала с космодрома Байконур, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Через девять минут "Союз" должен доставить корабль на орбиту выведения на высоте примерно 194 километра над Землей, после чего "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты и начнет самостоятельный полет к Международной космической станции.Корабль будет добираться до станции по классической двухсуточной схеме и сделает 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней."Прогресс МС-19" доставит на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также более 1,6 тонны оборудования и материалов - ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.Кроме того, на борту корабля инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55" разработки НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Спутники во время одного из выходов в открытый космос запустят на орбиту российские космонавты.Сейчас в составе станции находится один российский грузовик – "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции будут запущены еще два – в июне и в октябре.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20220208/mks-1771630049.html
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космос - риа наука, антон шкаплеров, земля, наса, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс), петр дубров, россия, москва
07:32 15.02.2022 (обновлено: 09:51 15.02.2022)
 
С Байконура к МКС стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"

С Байконура к МКС стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"

© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" стартовала с космодрома Байконур, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Через девять минут "Союз" должен доставить корабль на орбиту выведения на высоте примерно 194 километра над Землей, после чего "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты и начнет самостоятельный полет к Международной космической станции.
Корабль будет добираться до станции по классической двухсуточной схеме и сделает 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.
"Прогресс МС-19" доставит на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также более 1,6 тонны оборудования и материалов - ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.
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Кроме того, на борту корабля инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55" разработки НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Спутники во время одного из выходов в открытый космос запустят на орбиту российские космонавты.
Сейчас в составе станции находится один российский грузовик – "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции будут запущены еще два – в июне и в октябре.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
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Космос - РИА НаукаАнтон ШкаплеровЗемляНАСАЕвропейское космическое агентствоМеждународная космическая станция (МКС)Петр ДубровРоссияМосква
 
 
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