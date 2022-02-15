https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html

Один "ушной" симптом оказался признаком нескольких видов рака

Врач назвал "ушной" симптом рака - РИА Новости, 15.02.2022

Один "ушной" симптом оказался признаком нескольких видов рака

Злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам, среди которых заложенность в ушах,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:50

2022-02-15T20:50

2022-02-15T21:32

общество

здоровье

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам, среди которых заложенность в ушах, заявил Express врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш.Как объяснил специалист, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, так как распространяется через кровь и лимфатическую систему. Он отметил, что опухоли в районе головы становятся все более распространенными, но информации о них пока что мало. Существует мнение, что этот вид онкологических заболеваний развивается часто из-за вируса папилломы человека.Опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, но иногда случаются необычные проявления."Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее", — рассказал Кубеш.Также на рак могут указывать отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. При этом врач отметил, что это неспецифические симптомы рака, поэтому часто люди не придают им значения."Боль в горле, которая длится более двух недель, или если у вас есть какие-либо изменения голоса или охриплость, также должны вызывать тревогу", — продолжил специалист.Он подчеркнул, что рак необходимо выявить как можно раньше — так шансы на излечение намного выше.

https://ria.ru/20220213/rak-1772593466.html

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общество, здоровье