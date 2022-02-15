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Наука
https://ria.ru/20220215/rak-1772820313.html
"Росатом" планирует создать препарат для "ядерного" уничтожения рака
"Росатом" планирует создать препарат для "ядерного" уничтожения рака - РИА Новости, 15.02.2022
"Росатом" планирует создать препарат для "ядерного" уничтожения рака
"Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител для "прицельного" уничтожения злокачественных опухолей... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T03:28
2022-02-15T05:26
наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
здоровье
рак
москва
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител для "прицельного" уничтожения злокачественных опухолей предстательной железы, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации.Масштабы распространения онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных изотопов для их лечения. Такими изотопами признаны так называемые альфа-излучатели, эффективно убивающие раковые клетки и позволяющие значительно повысить выживаемость пациентов по сравнению с традиционной химиотерапией.Сейчас предприятие "Росатома" "Всерегиональное объединение "Изотоп" организовало конкурс на создание соединения модифицированных антител с изотопом торий-227 (так называемых биоконъюгатов), а также проведение испытаний их эффективности на модельных лабораторных животных и устойчивости. Эти работы предстоит выполнить в нынешнем году.Речь идет о создании препарата на основе моноклональных антител, адресно "нацеленного" на клетки рака простаты — одного из самых распространенных видов злокачественных заболеваний у мужчин.У тория-227 есть значительные преимущества. Во-первых, у него большая относительная эффективность "ликвидации" раковых клеток. Во-вторых, при радиоактивном распаде торий-227 образуется дочерний радионуклид радий-223, который избирательно накапливается в костях и обеспечивает дополнительный лечебный эффект, уничтожая метастазы.
https://ria.ru/20220123/rak-1769164251.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, здоровье, рак, москва, россия
03:28 15.02.2022 (обновлено: 05:26 15.02.2022)
 
"Росатом" планирует создать препарат для "ядерного" уничтожения рака

"Росатом" планирует создать препарат для сверхточного "ядерного" уничтожения рака простаты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител для "прицельного" уничтожения злокачественных опухолей предстательной железы, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации.
Масштабы распространения онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных изотопов для их лечения. Такими изотопами признаны так называемые альфа-излучатели, эффективно убивающие раковые клетки и позволяющие значительно повысить выживаемость пациентов по сравнению с традиционной химиотерапией.
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Сейчас предприятие "Росатома" "Всерегиональное объединение "Изотоп" организовало конкурс на создание соединения модифицированных антител с изотопом торий-227 (так называемых биоконъюгатов), а также проведение испытаний их эффективности на модельных лабораторных животных и устойчивости. Эти работы предстоит выполнить в нынешнем году.
Речь идет о создании препарата на основе моноклональных антител, адресно "нацеленного" на клетки рака простаты — одного из самых распространенных видов злокачественных заболеваний у мужчин.
У тория-227 есть значительные преимущества. Во-первых, у него большая относительная эффективность "ликвидации" раковых клеток. Во-вторых, при радиоактивном распаде торий-227 образуется дочерний радионуклид радий-223, который избирательно накапливается в костях и обеспечивает дополнительный лечебный эффект, уничтожая метастазы.
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