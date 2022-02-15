https://ria.ru/20220215/putin-1772958925.html

Россия не хочет войны, заявил Путин

Россия не хочет войны, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022

Россия не хочет войны, заявил Путин

Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:26

2022-02-15T17:26

2022-02-15T20:10

безопасность

владимир путин

европа

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.Шольц отметил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте. После чего Путин напомнил, что сам относится к этому поколению, и указал, что они застали подобное."Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был" , — сказал президент.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/bayden-1772983604.html

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"Должна быть обеспечена равная безопасность всех, включая нашу страну" – Путин о войне в Европе "Должна быть обеспечена равная безопасность всех, включая нашу страну" – Путин о войне в Европе 2022-02-15T17:26 true PT1M17S

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безопасность, владимир путин, европа, олаф шольц, германия