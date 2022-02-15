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Россия не хочет войны, заявил Путин
Россия не хочет войны, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022
Россия не хочет войны, заявил Путин
Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:26
2022-02-15T20:10
безопасность
владимир путин
европа
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.Шольц отметил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте. После чего Путин напомнил, что сам относится к этому поколению, и указал, что они застали подобное."Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был" , — сказал президент.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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"Должна быть обеспечена равная безопасность всех, включая нашу страну" – Путин о войне в Европе
"Должна быть обеспечена равная безопасность всех, включая нашу страну" – Путин о войне в Европе
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безопасность, владимир путин, европа, олаф шольц, германия
17:26 15.02.2022 (обновлено: 20:10 15.02.2022)
 
Россия не хочет войны, заявил Путин

Президент России Путин: Россия не хочет войны, поэтому выдвинула идеи по безопасности

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", — сказал российский лидер.
Шольц отметил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте. После чего Путин напомнил, что сам относится к этому поколению, и указал, что они застали подобное.
"Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был" , — сказал президент.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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БезопасностьВладимир ПутинЕвропаОлаф ШольцГермания
 
 
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