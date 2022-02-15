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Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина
Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина - РИА Новости, 15.02.2022
Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина
Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости развивать многостороннее... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T06:39
2022-02-15T09:05
в мире
джордж буш (младший)
дмитрий песков
сша
россия
восточная европа
нато
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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.По словам Фраттини, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, поскольку сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить."Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимыми многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш — младший, вероятно, не хотел", — указал собеседник агентства.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
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сша
россия
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в мире, джордж буш (младший), дмитрий песков, сша, россия, восточная европа, нато, рим, владимир путин, фраттини франко
06:39 15.02.2022 (обновлено: 09:05 15.02.2022)
 
Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина

Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, говоря, что нужно уйти от однополярности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

"В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок", — сказал известный европейский политик.

По словам Фраттини, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, поскольку сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.
"Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимыми многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш — младший, вероятно, не хотел", — указал собеседник агентства.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В миреДжордж Буш (младший)Дмитрий ПесковСШАРоссияВосточная ЕвропаНАТОРимВладимир ПутинФраттини Франко
 
 
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