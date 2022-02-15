https://ria.ru/20220215/putin-1772825186.html

Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина

Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина

Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости развивать многостороннее... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:39

2022-02-15T06:39

2022-02-15T09:05

в мире

джордж буш (младший)

дмитрий песков

сша

россия

восточная европа

нато

рим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg

РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.По словам Фраттини, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, поскольку сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить."Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимыми многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш — младший, вероятно, не хотел", — указал собеседник агентства.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".

https://ria.ru/20220211/preduprezhdenie-1772221182.html

сша

россия

восточная европа

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джордж буш (младший), дмитрий песков, сша, россия, восточная европа, нато, рим, владимир путин, фраттини франко