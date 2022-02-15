https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772858735.html
Стало известно, куда россияне собираются поехать на отдых весной
Стало известно, куда россияне собираются поехать на отдых весной - РИА Новости, 15.02.2022
Стало известно, куда россияне собираются поехать на отдых весной
Эксперты рассказали, какие регионы выбирают россияне, планируя самостоятельный отпуск в марте, апреле и мае, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:26
2022-02-15T19:26
2022-02-15T19:26
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие регионы выбирают россияне, планируя самостоятельный отпуск в марте, апреле и мае, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов сервиса с выездом с 1 марта по 31 мая 2022 года.Список городов, по которым чаще всего туристы рассматривают авиабилеты, открывает Москва, на столицу приходится восемь процентов поисковых запросов. Средняя стоимость перелета по этому направлению на весенний период составляет 4,5 тысячи рублей в одну сторону.Второе место занимает Сочи с долей в 7,6 процента (авиабилет сюда обойдется в 5,1 тысячи рублей), третье — Стамбул, чья доля 5,8 процента (9,5 тысячи рублей).На четвертой строчке расположился Санкт-Петербург, куда хотели поехать 5,7 пользователей (средняя стоимость билета — 4,6 тысячи рублей), на пятой — Калининград. Туда направлялись 3,5 процента туристов, которые платили за перелет в среднем 5,6 тысячи рублей.В десятку самых востребованных маршрутов вошли также Минеральные Воды, Симферополь, Ереван, Краснодар и Анталья.
https://ria.ru/20220214/traditsii-1772266378.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодар, стамбул, москва, коронавирус covid-19, сочи, калининград, санкт-петербург, минеральные воды, симферополь, ереван, анталья (провинция)
Стало известно, куда россияне собираются поехать на отдых весной
OneTwoTrip: Москва, Сочи и Стамбул – самые популярные направления для путешествий весной
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие регионы выбирают россияне, планируя самостоятельный отпуск в марте, апреле и мае, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов сервиса с выездом с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Список городов, по которым чаще всего туристы рассматривают авиабилеты, открывает Москва, на столицу приходится восемь процентов поисковых запросов. Средняя стоимость перелета по этому направлению на весенний период составляет 4,5 тысячи рублей в одну сторону.
Второе место занимает Сочи с долей в 7,6 процента (авиабилет сюда обойдется в 5,1 тысячи рублей), третье — Стамбул, чья доля 5,8 процента (9,5 тысячи рублей).
На четвертой строчке расположился Санкт-Петербург, куда хотели поехать 5,7 пользователей (средняя стоимость билета — 4,6 тысячи рублей), на пятой — Калининград. Туда направлялись 3,5 процента туристов, которые платили за перелет в среднем 5,6 тысячи рублей.
В десятку самых востребованных маршрутов вошли также Минеральные Воды, Симферополь, Ереван, Краснодар и Анталья.