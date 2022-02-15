https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772707675.html

Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки

Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки - РИА Новости, 15.02.2022

Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки

Эксперты составили рейтинг стран-лидеров по числу покупок туристических страховых полисов, сообщают сервис поездок и путешествий Туту.ру и финансовый... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:23

туризм

туризм

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греция

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сербия

турция

оаэ

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг стран-лидеров по числу покупок туристических страховых полисов, сообщают сервис поездок и путешествий Туту.ру и финансовый маркетплейс Сравни.ру.По данным аналитиков, этой зимой больше всего приобретений пришлось на Турцию. Это примерно 20 процентов заявок от общего числа. В топ-3 вошли ОАЭ (16 процентов) и страны шенгенской зоны (14 процентов). Спросом также пользовались страховки в Египет, Таиланд и на Шри-Ланку. По данным финансового маркетплейса, самые популярные варианты — полисы на шесть-десять дней. На них приходится более трети от всех продаж.По данным аналитиков, доля зарубежных бронирований у путешественников, купивших авиабилеты на эту зиму, составляет 12,6 процента. Год назад данный показатель был в четыре раза ниже. Среди морских направлений на первых местах по популярности — Турция, ОАЭ, Египет, Кипр, Таиланд, Греция и Болгария. Кроме того, в рейтинг востребованных у туристов зарубежных стран вошли Германия, Сербия и Венгрия.

https://ria.ru/20220208/perelety-1771450305.html

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оаэ

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