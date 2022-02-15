https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772707675.html
Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки
Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки - РИА Новости, 15.02.2022
Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки
Эксперты составили рейтинг стран-лидеров по числу покупок туристических страховых полисов, сообщают сервис поездок и путешествий Туту.ру и финансовый... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:23
2022-02-15T11:23
2022-02-15T11:23
туризм
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греция
таиланд
сербия
турция
оаэ
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг стран-лидеров по числу покупок туристических страховых полисов, сообщают сервис поездок и путешествий Туту.ру и финансовый маркетплейс Сравни.ру.По данным аналитиков, этой зимой больше всего приобретений пришлось на Турцию. Это примерно 20 процентов заявок от общего числа. В топ-3 вошли ОАЭ (16 процентов) и страны шенгенской зоны (14 процентов). Спросом также пользовались страховки в Египет, Таиланд и на Шри-Ланку. По данным финансового маркетплейса, самые популярные варианты — полисы на шесть-десять дней. На них приходится более трети от всех продаж.По данным аналитиков, доля зарубежных бронирований у путешественников, купивших авиабилеты на эту зиму, составляет 12,6 процента. Год назад данный показатель был в четыре раза ниже. Среди морских направлений на первых местах по популярности — Турция, ОАЭ, Египет, Кипр, Таиланд, Греция и Болгария. Кроме того, в рейтинг востребованных у туристов зарубежных стран вошли Германия, Сербия и Венгрия.
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греция
таиланд
сербия
турция
оаэ
египет
кипр
болгария
германия
венгрия
шри-ланка
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туризм, новости - туризм, греция, таиланд, сербия, турция, оаэ, египет, кипр, болгария, германия, венгрия, шри-ланка, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, страхование
Названы страны, для поездок в которые туристы чаще всего покупают страховки
Туту.ру: туристические страховки россияне чаще всего приобретали для Турции и ОАЭ
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг стран-лидеров по числу покупок туристических страховых полисов, сообщают сервис поездок и путешествий Туту.ру и финансовый маркетплейс Сравни.ру.
По данным аналитиков, этой зимой больше всего приобретений пришлось на Турцию. Это примерно 20 процентов заявок от общего числа. В топ-3 вошли ОАЭ (16 процентов) и страны шенгенской зоны (14 процентов).
Спросом также пользовались страховки в Египет, Таиланд и на Шри-Ланку. По данным финансового маркетплейса, самые популярные варианты — полисы на шесть-десять дней. На них приходится более трети от всех продаж.
По данным аналитиков, доля зарубежных бронирований у путешественников, купивших авиабилеты на эту зиму, составляет 12,6 процента. Год назад данный показатель был в четыре раза ниже.
Среди морских направлений на первых местах по популярности — Турция, ОАЭ, Египет, Кипр, Таиланд, Греция и Болгария. Кроме того, в рейтинг востребованных у туристов зарубежных стран вошли Германия, Сербия и Венгрия.