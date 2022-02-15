https://ria.ru/20220215/protest-1772996967.html

МИД Греции заявил протест послу Украины из-за убийств этнических греков

МИД Греции заявил протест послу Украины из-за убийств этнических греков - РИА Новости, 15.02.2022

МИД Греции заявил протест послу Украины из-за убийств этнических греков

МИД Греции заявил протест послу Украины в Афинах в связи с инцидентом в селе Гранитное, повлекшим гибель и ранения этнических греков, сообщила служба информации РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:00

2022-02-15T20:00

2022-02-15T20:00

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АФИНЫ, 15 фев – РИА Новости. МИД Греции заявил протест послу Украины в Афинах в связи с инцидентом в селе Гранитное, повлекшим гибель и ранения этнических греков, сообщила служба информации МИД."По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса был вызван посол Украины в Греции Сергей Шутенко, ему было сообщено о серьезном происшествии, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки", - говорится в сообщении.Греческая сторона подчеркнула свою особую озабоченность и необходимость защиты греческой общины, которая уже пострадала в конфликте. Греция также потребовал провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности."Посол Украины выразил искренние соболезнования семьям погибших, отметив, что не было политического или этнического мотива и что инцидент является преступлением общего уголовного права. По его данным, погибли двое граждан Украины, один из которых был греком, и двое тяжелораненых, оба этнические греки. Он сказал, что виновные арестованы и будут привлечены к ответственности", - сообщает МИД.ЧП произошло в селе Гранитное, недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины.Военная прокуратура сообщила, что стрельба произошла 13 февраля после конфликта в кафе, устроили ее военнослужащие ВС Украины. Погибли военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо, еще два человека получили ранения разной степени тяжести. МИД Греции сообщил, что двое убитых являются этническими греками. Затем появились сообщения, что один из них грек, а второй- русский.В понедельник министерство иностранных дел Греции "настоятельно рекомендовало" гражданам страны не ездить на Украину, а находящимся там – покинуть ее. Одновременно сокращен штат греческого посольства в Киеве и увеличен штат консульства в Мариуполе, где проживает большая греческая община.

https://ria.ru/20220214/gaz-1772742527.html

https://ria.ru/20220213/strelba-1772596117.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772691713.html

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в мире, никос дендиас, греция, вооруженные силы украины, мид греции‎, украина