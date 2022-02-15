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Захарова заявила о провале западной пропаганды войны
Захарова заявила о провале западной пропаганды войны - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова заявила о провале западной пропаганды войны
Пятнадцатое февраля, на которое некоторые западные СМИ "назначили" дату "вторжения" РФ на Украину, войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:30
2022-02-15T11:30
политика
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пятнадцатое февраля, на которое некоторые западные СМИ "назначили" дату "вторжения" РФ на Украину, войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщило о "вторжении" РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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политика, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:30 15.02.2022
 
Захарова заявила о провале западной пропаганды войны

Захарова: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пятнадцатое февраля, на которое некоторые западные СМИ "назначили" дату "вторжения" РФ на Украину, войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщило о "вторжении" РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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ПолитикаМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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