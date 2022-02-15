https://ria.ru/20220215/pro-1772875194.html

СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине

СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине

Израиль, не желая осложнять отношения с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной компанией Rafael системы ПРО "Железный купол" Украине,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:13

2022-02-15T12:13

2022-02-15T12:23

в мире

израиль

сша

украина

железный купол (про)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Израиль, не желая осложнять отношения с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной компанией Rafael системы ПРО "Железный купол" Украине, которую ранее поставили в США, сообщило во вторник издание "Едиот ахронот"."Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче "Железного купола" Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима", - говорится в публикации."В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали "деликатно и ответственно" в отношении "Железного купола", - отмечает издание.По информации издания, украинское правительство еще весной официально обратилось к администрации Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО "Железный купол".Ранее в сентябре 2021 года представитель компании Rafael, являющаяся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО "Железный купол", сообщил РИА Новости, что компания не влияет на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.Газета Politico в прошлом году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток информации.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии находится с 2011 года.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772577740.html

https://ria.ru/20220119/sammit-1768578133.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1772857307.html

израиль

сша

украина

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в мире, израиль, сша, украина, железный купол (про)