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СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине
СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине
Израиль, не желая осложнять отношения с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной компанией Rafael системы ПРО "Железный купол" Украине,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:13
2022-02-15T12:23
в мире
израиль
сша
украина
железный купол (про)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Израиль, не желая осложнять отношения с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной компанией Rafael системы ПРО "Железный купол" Украине, которую ранее поставили в США, сообщило во вторник издание "Едиот ахронот"."Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче "Железного купола" Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима", - говорится в публикации."В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали "деликатно и ответственно" в отношении "Железного купола", - отмечает издание.По информации издания, украинское правительство еще весной официально обратилось к администрации Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО "Железный купол".Ранее в сентябре 2021 года представитель компании Rafael, являющаяся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО "Железный купол", сообщил РИА Новости, что компания не влияет на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.Газета Politico в прошлом году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток информации.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии находится с 2011 года.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772577740.html
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в мире, израиль, сша, украина, железный купол (про)
12:13 15.02.2022 (обновлено: 12:23 15.02.2022)
 
СМИ: Израиль заблокировал поставку системы ПРО "Железный купол" Украине

"Едиот ахронот": Израиль добился от США приостановки передачи ПРО "Железный купол" Украине

© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Dan Balilty
Запуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Израиль, не желая осложнять отношения с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной компанией Rafael системы ПРО "Железный купол" Украине, которую ранее поставили в США, сообщило во вторник издание "Едиот ахронот".
"Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче "Железного купола" Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима", - говорится в публикации.
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"В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали "деликатно и ответственно" в отношении "Железного купола", - отмечает издание.
По информации издания, украинское правительство еще весной официально обратилось к администрации Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО "Железный купол".
Ранее в сентябре 2021 года представитель компании Rafael, являющаяся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО "Железный купол", сообщил РИА Новости, что компания не влияет на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
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Газета Politico в прошлом году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток информации.
Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии находится с 2011 года.
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