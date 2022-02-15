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Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР
Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022
Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР
Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, заявил спикер... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:51
2022-02-15T15:08
политика
вячеслав володин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдума на заседании во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Киев не соблюдает Минские договоренности. "Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке", - добавил он.Вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.За инициативу КПРФ проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За инициативу ЕР проголосовали 310 депутатов. Таким образом был выбран вариант КПРФ.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.
https://ria.ru/20220215/provokatsiya-1772889164.html
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политика, вячеслав володин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, госдума рф
13:51 15.02.2022 (обновлено: 15:08 15.02.2022)
 
Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Володин: признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность их жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на заседании во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев не соблюдает Минские договоренности. "Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке", - добавил он.
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Вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.
За инициативу КПРФ проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За инициативу ЕР проголосовали 310 депутатов. Таким образом был выбран вариант КПРФ.
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.
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ПолитикаВячеслав ВолодинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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