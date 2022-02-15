https://ria.ru/20220215/priznanie-1772901963.html

Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР

Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022

Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР

Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, заявил спикер... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:51

2022-02-15T13:51

2022-02-15T15:08

политика

вячеслав володин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754181142_0:74:3247:1900_1920x0_80_0_0_01e97b35b1736d6495a310fc573ca765.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдума на заседании во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Киев не соблюдает Минские договоренности. "Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке", - добавил он.Вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.За инициативу КПРФ проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За инициативу ЕР проголосовали 310 депутатов. Таким образом был выбран вариант КПРФ.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.

https://ria.ru/20220215/provokatsiya-1772889164.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1772857307.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, госдума рф