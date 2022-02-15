https://ria.ru/20220215/priznanie-1772893058.html

Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022

Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:25

2022-02-15T13:25

2022-02-15T14:42

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму документ постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.По словам Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании ЛНР и ДНР будет шагом вперед.

https://ria.ru/20220215/priznanie-1772906968.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772881580.html

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ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, госдума рф, кпрф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика