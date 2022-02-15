https://ria.ru/20220215/prigovor-1772881812.html

Мосгорсуд утвердил приговор девушке, сбившей трех детей в Солнцево

Мосгорсуд утвердил приговор девушке, сбившей трех детей в Солнцево - РИА Новости, 15.02.2022

Мосгорсуд утвердил приговор девушке, сбившей трех детей в Солнцево

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Валерии Башкировой в пять лет колонии-поселения за наезд на трех детей в районе Солнцево, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:36

2022-02-15T12:36

2022-02-15T12:36

происшествия

москва

дтп с тремя детьми в солнцево

россия

дтп

московский городской суд

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Валерии Башкировой в пять лет колонии-поселения за наезд на трех детей в районе Солнцево, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений", - рассказал собеседник агентства.Солнцевский суд Москвы в середине ноября назначил Башкировой пять лет колонии-поселения, а также лишил девушку водительских прав на 2,5 года (после освобождения).Прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, указывая, что наказание должно быть более жестким – шесть лет колонии общего режима.Защита Башкировой была готова согласиться с изначальным приговором, однако из-за апелляционного представления прокуратуры также была вынуждена направить жалобу.Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие впоследствии скончались, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в том числе и потому, что сначала Башкирову отправили под домашний арест. Позднее прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение на более жесткое и отправить девушку в СИЗО, что вскоре и произошло.Активно обсуждались и другие подробности дела – молодость и неопытность водителя, ее слезы в ходе судебных заседаний, а также предположение, что девушка отвлеклась от дороги на мобильный телефон.

https://ria.ru/20210804/sud-1744346064.html

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

https://ria.ru/20210720/voditeli-1742039434.html

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