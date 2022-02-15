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В Казахстане задержали шестерых членов преступной группировки

В Казахстане задержали шестерых членов преступной группировки - РИА Новости, 15.02.2022

В Казахстане задержали шестерых членов преступной группировки

Правоохранительные органы Казахстана задержали шестерых членов преступной группировки, участвовавших в мародерствах в Алма-Ате, у них изъято оружие, боеприпасы, РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:11

2022-02-15T15:11

2022-02-15T15:36

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НУР-СУЛТАН, 15 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана задержали шестерых членов преступной группировки, участвовавших в мародерствах в Алма-Ате, у них изъято оружие, боеприпасы, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности республики."В Алматы и Алматинской области КНБ совместно с МВД проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Задержанные шесть членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство)", - говорится в сообщении.В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, семь гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе в Алма-Ате.По данным пресс-службы, задержанные водворены в следственный изолятор департамента комитета уголовно-исполнительной системы и СИЗО департамента КНБ Алма-Аты. Возбуждены уголовные дела."В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий члены группировки склонены к выдаче "схронов" с оружием, принадлежащих участникам ОПГ. В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два "схрона", из которых изъято 44 единицы огнестрельного и три единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов", - информирует пресс-служба.Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования во время январских событий.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772536542.html

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