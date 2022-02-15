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Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища - РИА Новости, 15.02.2022
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища
Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:03
2022-02-15T15:36
происшествия
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
москва
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один из его товарищей скончался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, история случилась на днях с несколькими несовершеннолетними студентами Политехнического колледжа № 8 имени Павлова: 17-летний учащийся принес на занятия рецептурный препарат, который ему прописали врачи и купленный еще несколько лет назад, и дал попробовать друзьям."В результате одному из них стало плохо с сердцем, а после он скончался", — сказал собеседник агентства.Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК). "У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия", — сказала она, добавив, что еще один молодой человек в больнице.
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происшествия, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, москва
14:03 15.02.2022 (обновлено: 15:36 15.02.2022)
 
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища

Студент московского колледжа умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один из его товарищей скончался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, история случилась на днях с несколькими несовершеннолетними студентами Политехнического колледжа № 8 имени Павлова: 17-летний учащийся принес на занятия рецептурный препарат, который ему прописали врачи и купленный еще несколько лет назад, и дал попробовать друзьям.
"В результате одному из них стало плохо с сердцем, а после он скончался", — сказал собеседник агентства.
Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК). "У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия", — сказала она, добавив, что еще один молодой человек в больнице.
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