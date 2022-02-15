https://ria.ru/20220215/preparat-1772905022.html
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища - РИА Новости, 15.02.2022
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища
Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:03
2022-02-15T14:03
2022-02-15T15:36
происшествия
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один из его товарищей скончался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, история случилась на днях с несколькими несовершеннолетними студентами Политехнического колледжа № 8 имени Павлова: 17-летний учащийся принес на занятия рецептурный препарат, который ему прописали врачи и купленный еще несколько лет назад, и дал попробовать друзьям."В результате одному из них стало плохо с сердцем, а после он скончался", — сказал собеседник агентства.Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК). "У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия", — сказала она, добавив, что еще один молодой человек в больнице.
https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, москва
14:03 15.02.2022 (обновлено: 15:36 15.02.2022)
Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища
Студент московского колледжа умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища