https://ria.ru/20220215/preparat-1772905022.html

Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища

Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища - РИА Новости, 15.02.2022

Московский студент умер, попробовав старый рецептурный препарат товарища

Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:03

2022-02-15T14:03

2022-02-15T15:36

происшествия

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

москва

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Студент колледжа в Москве принес на занятия рецептурный препарат, который ему когда-то прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям, в результате один из его товарищей скончался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, история случилась на днях с несколькими несовершеннолетними студентами Политехнического колледжа № 8 имени Павлова: 17-летний учащийся принес на занятия рецептурный препарат, который ему прописали врачи и купленный еще несколько лет назад, и дал попробовать друзьям."В результате одному из них стало плохо с сердцем, а после он скончался", — сказал собеседник агентства.Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК). "У одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия", — сказала она, добавив, что еще один молодой человек в больнице.

https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html

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происшествия, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, москва