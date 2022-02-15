https://ria.ru/20220215/premiya-1772903844.html

Премия за лучшие социально значимые интернет-проекты пройдет в начале марта

Премия за лучшие социально значимые интернет-проекты пройдет в начале марта - РИА Новости, 15.02.2022

Премия за лучшие социально значимые интернет-проекты пройдет в начале марта

Финалисты первой национальной премии за создание социально значимого контента в сети Интернет будут объявлены в Москве 3 марта. Об этом сообщил на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:57

2022-02-15T13:57

2022-02-15T13:57

общество

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

институт развития интернета

россия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Финалисты первой национальной премии за создание социально значимого контента в сети Интернет будут объявлены в Москве 3 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.Почти 400 проектов со всей России поборются за победу в 21 номинации, среди которых художественные фильмы, сериалы, документальные, короткометражные фильмы, подкасты, блоги, журналистские проекты и ряд других тематических категорий. По словам гендиректора ИРИ, в шорт-лист войдут чуть более 60 работ."Причем это не такой простой контент, не то, что мы видим в топах. Это импакт-контент – тот, что действует, влияет на нас, делает нас лучше. И его не так просто найти. Мы третий год занимаемся поддержкой социально значимого контента и поняли, что нужен инструмент поощрения действительно значимых социальных продуктов, [нужно] обратить внимание на разные сложные вопросы, раскрыть социально значимые аспекты повестки. Позитивный контент делать тяжело, а популярный позитив – еще сложнее: с негативом работать гораздо проще", – пояснил Гореславский.В связи с этим выдвижение проектов на премию проводилось не открытым голосованием: лучшие работы отбирали лидеры индустрии – СМИ, телеканалы, блогерские агентства, медиахолдинги – всего порядка 100 организаций, отметил он. В ближайшие дни эксперты конкурсного комитета сформируют лонг-листы, из которых наблюдательный совет премии отберет финалистов.Как подчеркнул Гореславский, Институт развития интернета проводит конкурс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Победители в тематических номинациях получат по 500 тысяч, а в остальных категориях – по 1 миллиону рублей. Общий призовой фонд премии составит 18 миллионов рублей, которые институт выиграл по гранту ПФКИ."Проект ИРИ наряду с другими 12 тысячами проектов участвовал в нашем первом и очень конкурентном конкурсе и выиграл с соблюдением всех процедур. Работы, представленные на премию, действительно обладают ярким проявлением импакт-эффекта. Благодаря пандемии эта сфера очень активно развивается, так что подобная премия – это очень своевременное решение", – заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

https://ria.ru/20220208/konkurs-1771656811.html

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общество, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, институт развития интернета, россия