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Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине
Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2022
Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине
Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов, сообщило канадское минобороны. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:07
2022-02-15T04:07
в мире
джастин трюдо
сша
украина
канада
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов, сообщило канадское минобороны.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США)."Канада пожертвует летального оружия и различные средства поддержки вооруженным силам Украины на сумму более 7 млн долларов. Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства", — говорится заявлении.
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в мире, джастин трюдо, сша, украина, канада, вашингтон
04:07 15.02.2022
 
Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине

Минобороны Канады: помощь Украине включает винтовки, пулеметы, пистолеты и ружья

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов, сообщило канадское минобороны.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).
"Канада пожертвует летального оружия и различные средства поддержки вооруженным силам Украины на сумму более 7 млн долларов. Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства", — говорится заявлении.
Украинские военнослужащие во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
00:57
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
 
В миреДжастин ТрюдоСШАУкраинаКанадаВашингтон
 
 
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