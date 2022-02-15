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Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине

Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2022

Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине

Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов, сообщило канадское минобороны. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T04:07

2022-02-15T04:07

2022-02-15T04:07

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов, сообщило канадское минобороны.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США)."Канада пожертвует летального оружия и различные средства поддержки вооруженным силам Украины на сумму более 7 млн долларов. Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства", — говорится заявлении.

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в мире, джастин трюдо, сша, украина, канада, вашингтон