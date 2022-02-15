https://ria.ru/20220215/polyanskiy-1773018175.html

Полянский дал совет участникам истерии о "вторжении" России

Полянский дал совет участникам истерии о "вторжении" России - РИА Новости, 15.02.2022

Полянский дал совет участникам истерии о "вторжении" России

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T23:26

2022-02-15T23:26

2022-02-15T23:27

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ООН, 15 фев - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Ранее Полянский предположил, что США или их союзники могут готовить провокацию на Украине.Отвечая на вопрос о том, чтобы он сказал на заявления о том, что РФ отводит часть войск из-за давления США и НАТО, Полянский сказал: "Я предсказывал три недели назад, что кто-то скажет, что это результат давления на Россию".Он отметил, что ничего предсказываемого Западом по Украине не происходило и не происходит."Думаю, им нужен хороший доктор, я рекомендую им обратиться - к специалисту по таким случаям паранойи", - сказал Полянский журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/zakharova-1773017705.html

https://ria.ru/20220215/putin-1772958925.html

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игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, россия, сша, евросоюз, нато, дмитрий полянский